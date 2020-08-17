В понедельник, 17 августа, цена на нефть эталонных марок Brent и WTI на мировых рынках подорожала. Их стоимость пошла вверх в ходе сегодняшней волатильной сессии.

Об этом со сообщает "Интерфакс".

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 МСК составляет $45,18 за баррель, что на $0,38 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,56 (1,33%), до $42,57 за баррель.

По данным Trading Economics, планы Китая увеличить закупки американской нефти нивелируют опасения, связанные с ростом новых случаев Covid-19 и напряженностью в американо-китайских торговых отношениях.

Как сообщается, запланированная на субботу, 15 августа, встреча США и КНР по выполнению торгового соглашения, которое было заключено полгода назад, не состоялась. Однако по сегодняшним данным СМИ, Китай планирует закупить большой объем нефти в США, тем самым снимая риск ухудшения торговых отношений по мере приближения к президентским выборам там.

"Рост импорта нефти из США в Китай является самым очевидным подтверждением торговой сделки", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

По данным S&P Global Platts, на текущей неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа.

"Как ожидается, встреча ОПЕК+ на этой неделе не принесет больших сюрпризов, а сокращение производства продолжится, как было установлено в апреле", - говорят аналитики OCBC.

По данным источника, уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%. Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по обязательствам, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июля, должны компенсировать ее в августе-сентябре.

Между тем, по данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы, до 172. Количество действующих установок в настоящее время на 598 единиц меньше, чем годом ранее.

Напомним, перед выходным нефть упала в цене по причине разногласий в Конгрессе США.

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