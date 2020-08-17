В Украине произошел совершенно вопиющий случай. Национальной общественная телерадиокомпания (НОТУ) отказала в участии в нацотборе на детское Евровидение 12-летнему Максиму Ткачуку.

В марте юного певца из Волынской области затравили националисты за исполнение советской военной песни "Смуглянка". По этой же причине "непатриотичного" ребенка оставило за бортом конкурса и государство, которому принадлежит НОТУ.

Весной радикалы писали в адрес Максима и его семьи гневные отзывы. Вскоре оказалось, что круглую сироту воспитывают бабушка с дедушкой. Несмотря на жизнь в селе и отсутствие большого достатка, они всячески поддерживает ребенка, что уже само по себе заслуживает уважения. Но к своим годам парень добился больших высот.

Максим исполняет композиции на нескольких иностранных языках, соревнуется в песенном жанре даже за границей и занимает там призовые места. Но стремления и таланта, которое многие украинцы уже оценили по достоинству, оказалось мало телевизионным топ-менеджерам.

"Страна" рассказывает историю певца-сироты Максима Ткачука, которому государство отомстило за участие в конкурсе к 75-летию Победы. Также мы публикуем позицию лидеров мнений, которые восприняли произошедшее резко негативно.

Как Максима Ткачука травили за песню Смуглянка

В начале года 12-летний Максим Ткачук из села в Волынской области отправился в Лондон. Там парень принять участие в конкурсе, который был посвящен грядущей 75-й годовщине Победы. На сцену он вышел в костюме, стилизованном под форму советских солдат.

Максим спел "Синюю вечность" Муслима Магомаева, Souvenir Демиса Руссоса и "Смуглянку" из фильма "В бой идут одни старики". Любому человеку со слухом понятно, что пел он очень хорошо.

В итоге Максим Ткачук защитил честь Украины в Британии более чем достойно. Он обошел участников из 23 стран и вернулся в родное село сразу с тремя наградами.

Но националистов, среди которых в первых рядах были представители некогда популярной "Свободы", все это не обрадовало. Они обрушились с ругательствами на ребенка, к его моральному уничтожению подключились представители некоторых СМИ.

В многочисленных комментариях ура-патриоты писали матерные слова и чушь из серии, что бабушка привила ребенку любовь к Сталину и "дєди ваєвалі" (см. ниже). Разумеется, ни о чем таком в композиции речь не идет. Но, видимо, факта, что юный певец пел за границей не про воинов ОУН-УПА, радикалам оказалась достаточно для его распекания.

Максим знал, какие гадости о нем пишут в Интернете, и ответил хейтерам, как взрослый.

"У каждого есть свое мнение. Пусть говорят. Я бы спросил, зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю", - сказал тогда волынский певец.

Подача заявки на детское Евровидение и внезапный отказ

Весной был большой риск, что 12-летий парень не справится с массированной травлей. Но он не опустил руки, продолжил заниматься любимым делом и идти к мечте. На днях стало известно, что Максим Ткачук будет участвовать в национальном отборе на детское Евровидение-2020.

На выходных "Страна" пообщалась с бабушкой мальчика. "Мы подали заявку на голосование. Но для начала нужно набрать необходимое количество голосов, потом жюри. Участие он принимает, но это ещё не значит, что он пройдет", - воодушевленно сказала нам Лариса Владимировна.

По словам женщины, сейчас ее и внука националисты уже не трогают. "Ситуацию с травлей уже пережили. Националисты ничего больше не писали. Но было как-то раз, что одна женщина дозвонилась, хотела поговорить. Она начала наезжать, что, мол, это пятно на всю жизнь и он никуда не поступит. Я сказала, что я ей благодарна за комментарий, пусть будет здорова и больше никогда не звонит. Потом мы ее пробили, она какая-то волонтёрка, тернополянка-львовянка. Сейчас у нас все хорошо", - добавила Лариса Владимировна.

Наш разговор с бабушкой Максима состоялся в субботу. Уже к понедельнику талантливый парень набрал более 12 тысяч лайков, что гарантировало ему участие в нацотборе. Более того, все ближайшие конкуренты существенно отставали по числу лайков. Однако НОТУ отказала певцу-сироте в участии и удалила его видеоролик с песней "Джамайка".

"Мне намекнули, что из-за песни "Смуглянка". Из телеканала никто не набирал и ничего не объяснил. Я бы хотела у них спросить, чтобы они мне лично сказали почему. Ребенок набрал больше 12 тысяч голосов, и больше 30 тысяч просмотров. Если правда, что из-за "Смуглянки", то я не знаю, тогда в нашей стране вообще капец", - сказала "Стране" сегодня Лариса Владимировна.

На момент подготовки НОТУ официально не комментировала случившееся. Однако причина отказа кроется именно в том, что Максим пел в Лондоне.

Устроительницей того конкурса - Stars of the Albion - была Евгения Терентьева, российская пианистка.

К Терентьевой НОТУ, видимо, притянуло пункт 3.4 "г" соглашения, в котором указывается, что участник нацотбора Евровидения не может осуществлять концертную деятельность в мероприятиях, организованных российскими или крымскими властями (коими Терентьева, естественно, не является).

Видимо, в НОТУ попытаются объяснять отказ Максиму тем, что одним из партнеров конкурса "Звезды Альбиона" является Россотрудничество - государственная организация РФ.

Однако, партнер - не устроитель. И это не подпадает под указанный пункт условий.

"Молодцы, украли шанс у двенадцатилетнего пацана, справились"

От ворот поворот от НОТУ Максиму Ткачуку вызвало негодование в соцсетях среди лидеров мнений.

Журналист "Страны" Олеся Медведева пишет:

"Как же вам не стыдно...

Украина.

2020 год.

Порошенко уже более года как не президент.

Мда".

Одесский журналист Юрий Ткачев назвал решение НОТУ шариковщиной, но нашел в ситуации плюсы для Максима.

"НСТУ аннулировал заявку на детское "Евровидение-2020" Максима Ткачука, который "посмел" в своё время спеть советскую "Смуглянку", за что был подвергнут травле и обвинениям в зраде.

Решение НСТУ, это, конечно, бред, мудизм и шариковщина в своих худших формах.

Однако парадокс в том, что этим решением НСТУ, возможно, сделают доброе дело. Возможно, благодаря нему Максим ещё в юном возрасте осознает, что ему стоит поискать своё будущее в какой-то другой, менее съехавшей крышей стране, и в итоге у него всё будет хорошо.

Пусть хоть у кого-то всё будет хорошо".

Категорически не согласен с решением государственной телекомпании и нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Молодцы, украли шанс у двенадцатилетнего пацана, справились", - написал политик.

Вскоре он добавил: "Запомните, унылый пропагандист Казарин, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе получающий российские гражданский и зарубежные паспорта, это хорошо.

А двенадцатилетний талантливый мальчишка, спевший что то, что не понравилось 8%, это плохо.

Очень плохо, недопустимо.

Не перепутайте".

Также Максим Бужанский подготовил и опубликовал депутатское обращение к НОТУ. Он требует от государственной телекомпании предоставить доказательства нарушения Максимом Ткачуком правил участия в отборе.

Журналистка Татьяна Терехова просит своих подписчиков придать огласке и распространить эту историю.

"Талантливого мальчика Максима Ткачука без какой-либо причины Национальная общественная телерадиокампания (НОТУ) в прямом смысле слова нагло выкинула из Нацотбора на Детское Евровидение.

Максим был лидером и должен был победить!

И все из-за того, что он недавно выступил в Британии со «Смуглянкой». Тогда на него полились горы грязи от одной маргинальной политической силы, которая на последних выборах в парламент набрала чуть больше 2%.

Очень грустно от таких новостей. Но давайте вынесем за скобки адекватность руководства НОТУ. Тут вроде все понятно. Совесть или есть, или её нет. Только вот «воевать» с детьми – это очень низко!

Хотела бы только сказать о том, что это очередной показательный случай «профессионализма» команды, которая сейчас руководит «Общественным телевидением».

Будем откровенны, UA:Перший не производит ни одного конкурентоспособного качественного продукта. Ни одного!

После того, как они отказались от программы Доброго ранку, Країно, рейтинги утреннего слота с 6.30 до 9.30, в котором выходило наше утреннее шоу, упали в 25 раз! Даже при желании, не у каждого получится так провалиться.

И в такой ситуации НОТУ целенаправленно продолжает делать все, чтобы уничтожить один из последних рейтинговых продуктов, которые они имеют право транслировать.

1. В прошлом году они уже из-за какой-то непонятной невероятной глупости запороли взрослое Евровидение.

2. Наивно надеятся, что не запорят Олимпиаду. Почему? Потому что такие яркие спецпроекты, как Евровидение детское и взрослое, Олимпийские Игры и трансляции знаковых футбольных матчей – это не заслуга деятелей Общественного. Эти крутейшие трансляции достались им в наследство от предыдущих руководителей и просто в связи с тем, что Первый Национальный являлся членом Европейского Вещательного Союза.

Как должно быть?

Общественное телевидение должно быть локомотивом развития украинской журналистики и флагманом свободы слова в нашей стране.

Как есть на самом деле?

Общественное телевидение – цитадель цензуры, неадекватности, злости и дилетантства. Очень жаль.

Что можем сделать сейчас?

Максимально широко рассказать об этой истории. Создать максимальный резонанс. Так дальше быть не может. Пришло время говорить про увольнение всего руководства НОТУ.

Никогда не обижайте маленьких, ведь они обязательно станут большими!"

Андрей Недзельницкий назвал сложившую решение НОТУ симптоматичной и напомнил о похожей ситуации с MARUV.

"Ситуация конечно, очень, симптоматичная. И возмутительная. В принципе, формально человеку можно отказать если допустим человек получил вклад в промо из соседней страны. Так же и у нас, почти на рядовом уровне можно допустим выразить своим восхищение в финансовой плоскости проектом проектом в любой части мира. Если идти ещё далее, есть не единичные примеры перевода на русский украинской кинопродукции, а иногда даже проката в соседнем государстве на онлайн платформах и даже кинотеатрах - это единственная кажется плоскость, где данные факты не вызывают 'возмущения'.

Но ещё более уместно вспомнить этапы славного пути. Первый случай это были, наверное, Гринджолы, хоть сказать по правде это казалось ярким и занятным. Второй 'громкий' фейл (больше чем уверен, что на локальном уровне таких случаев тысячи)случился с лентой 'Поводырь', которая поехала вместо 'Племени'. Третий, конечно же, с MARUV - это из навскидку. Самое главное, это конечно не в нравится или нет, это тоже как то не моя музыка, но это был хороший выбор в контексте европейских тенденций. И сейчас вот. Ситуация конечно из разряда абсолютно ненормальных, поскольку крысничать становится в порядке вещей, поскольку единственный повод заработать - это бороться только за государственные деньги или деньги УКФ, как с недавней историй когда орнаменты для буклета минтуризма кто-то назвал 'новгородскими'. Если конечно идти далее, то в принципе многое в культуре упирается в конъюнктуру, но конечно на международном уровне это делается отнюдь не 'топорно'. Ну и конечно в любом случае никакие директивы не в силах обуздать международный культурный обмен, разве убить желание идти вперёд. И вероятно это не последний акт этой драмы..."