Во вторник, 18 августа, на большей части Украины ожидается переменно-облачная погода без осадков. Кратковременные дожди и грозы ожидаются ночью местами на Закарпатье и в Карпатах, а днем - в западных областях. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах Украины ночью температура воздуха опустится до + 14-16 градусов, а днем потоплеет до + 26-29. В Карпатах днем +20-25.

В северных областях ночью прогнозируют +14-17 градусов, днем - +28-31.

В центре страны в ночные часы +14-17 градусов, днем воздух прогреется до + 29-31.

В южных регионах ночью прогнозируют + 16-19 градусов, днем потеплеет до + 26-31.

На востоке Украины ночью + 13-16 градусов, днем обещают + 27-30.

Фото: meteo.gov.ua

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