Правоохранители Донецкой области расследует дело 19-летней безработной жительницы Мариуполя, пытавшейся продать за 400 000 гривен собственного новорожденного ребенка. Он появился на свет пять дней назад.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры региона.

Досудебное расследование установило, что молодая женщина не состояла на медицинском учете как будущая роженица, так как изначально не планировала оставлять в семье ребенка. В течение двух месяцев она подыскивала потенциальных покупателей сына. Деньги она планировала потратить на покупку квартиры и автомобиля.

Малыш родился 12 августа, и мать оценила его в 400 000 грн. Благодаря слаженному сотрудничеству правоохранителей при получении денег от покупателя, горе-мамашу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ее действия подпадают под ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) Уголовного кодекса Украины.

Молодая продавщица живого товара

Младенца передали под наблюдение врачей в городскую детскую больницу.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее "Страна" сообщала о задержании в Черкассах матери, пытавшейся продать ребенка за $5 тысяч.

Мы также писали о суде в Запорожье над женщиной, пытавшейся совершить такое же преступление.