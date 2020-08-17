Киевская областная государственная администрация призвала представителям духовенства ограничить проведение религиозных мероприятий из-за пандемии Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА на своей странице в Fаcebook, в понедельник, 17 августа.

"Не имеем права расслабляться. Ответственное отношение к своему здоровью, воздержание от посещения храмов, отказ от поездок в другие регионы, соблюдение санитарных требований является предохранителем от перехода к более жестким ограничениям", - сказал глава ОГА Василий Володин.

Также в администрации добавили, что на территории Киевской области запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на пять квадратных метров площади здания или территории. Как сообщается, именно организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра.

Так, во встрече приняли участие представители:

Украинской православной церкви;

Украинской православной церкви (ПЦУ) Римско-католической церкви;

Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов;

Украинской церкви христиан веры евангельской.

Также в ОГА напомнили, что в августе традиционно православные христиане отмечают медовый, яблочный и хлебный (ореховый) спас, а также Преображение Господне (19 августа - второй спас - Ред.) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

"Обращаемся к представителям религиозных организаций и верующих в Киевской области с просьбой соблюдать требования законодательства и максимально ограничить проведение массовых мероприятий", - подытожили в сообщении.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине вступили в силу новые правила деления регионов на карантинные зоны, Киев попал в "желтую" зону. Согласно правилам, в столице запрещается проведение массовых спортивных и религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м.

Также мы сообщали, что Кабмин не разрешил хасидам посещение Умани на период Рош ха-Шана из-за пандемии коронавируса.