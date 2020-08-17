Вечером в понедельник в Киеве произошло масштабное отключение света в более чем полусотне жилых домов и офисных зданий.

Об этом сообщает в Facebook оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".

"В 17:35 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции "Вокзальная". Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянской, Петлюры, Владимирскоой и Большой Васильковской", - написала пресс-служба компании.

В ДТЭК заверили, что специалисты уже выехали на место аварии, и назвали ориентировочное время восстановления электроснабжения - до 20:00.

В конце июля "Страна" сообщала, что в столице аварийно отключили свет в домах по улице Феодоры Пушиной.

А незадолго до этого мы писали, что немаленькая часть Киева осталась без электричества, что вызвало остановку троллейбусов и обесточивание светофоров.