В центре Киева из-за аварии на подстанции "Вокзальная" без света остались больше семи десятков домов
Вечером в понедельник в Киеве произошло масштабное отключение света в более чем полусотне жилых домов и офисных зданий.
Об этом сообщает в Facebook оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".
"В 17:35 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции "Вокзальная". Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянской, Петлюры, Владимирскоой и Большой Васильковской", - написала пресс-служба компании.
В ДТЭК заверили, что специалисты уже выехали на место аварии, и назвали ориентировочное время восстановления электроснабжения - до 20:00.
В конце июля "Страна" сообщала, что в столице аварийно отключили свет в домах по улице Феодоры Пушиной.
А незадолго до этого мы писали, что немаленькая часть Киева осталась без электричества, что вызвало остановку троллейбусов и обесточивание светофоров.