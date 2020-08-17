В понедельник, 17 августа, курс гривни на межбанковском валютном рынке поднялся до 27,245 грн/$1 с 27,325 грн/$1 предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Так, к концу торгов котировки нацвалюты составили 27,235-27,255 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни на межбанке 17 августа укрепился до 27,31 грн/$1 с 27,35 грн/$1 в пятницу.

Кроме того, Нацбанк укрепил курс нацвалюты на 18 августа до 27,3061 грн/$1 с 27,3474 грн/$1 накануне.

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 18 августа 2020 года:

USD 1 доллар США 27.3061

EUR 1 ЕВРО 32.3741

RUB 10 российских рублей 3.7121

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 13 августа составил 565.7 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $493.2 млн.

Напомним, ранее мы писали, как украинский Минфин слил в карманы кредиторам более миллиарда долларов.

Также сообщалось, что доллар может подорожать из-за забастовок в Белоруссии и выплат по ОВГЗ.