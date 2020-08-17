В минувшие выходные в одной из многоэтажек Киева домушники обчистили сразу две соседние квартиры. Инцидент произошел на улице Генерала Алмазова. Сначала квартирные воры взломали дверь в одной из квартир и вынесли оттуда 15 тысяч российских рублей и золотые изделия, но, вероятно, такой "улов" не устроил злоумышленников. Поэтому они решили "попытать счастья" в соседней квартире. И там их добыча оказалась намного богаче. Домушники обнаружили небольшой сейф, в котором хозяева держали наличные.

Об этом "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах.

Воры не стали возиться со вскрытием сейфа и попросту унесли его с собой. Когда хозяева обворованной квартиры обратились к правоохранителям, оказалось, что внутри сейфа они хранили порядка 16 тысяч евро и 1 тысячу долларов.

Также выяснилось, что из первой обворованной квартиры кроме российских рублей воры исчезли также инвестиционные договора на покупку имущественных прав на квартиру в новострое.

По поводу квартирного "дубля" местные полицейские завели два уголовных производства по ч.3 ст.185 УК Украины-Кража с проникновением, ворам, в случае поимки, грозит до 6 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" писала о том, что на Софиевской Борщаговке в Киеве задержали банду воров-домушников.

Также мы сообщали, что в Киеве полиция охраны поймала домушника, который прятался под диваном в чужой квартире.