Зеленский вывел из СНБО Смолия и Пристайко и ввел Стефанишину, Уруского и Шевченко
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым изменяется состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он ввел в орган четверых высокопоставленных чиновников.
Текст документа опубликован на официальной странице главы государства.
Изменения в составе СНБО произведены согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины. Теперь в Совет включены:
- председатель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк;
- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;
- вице-премьер-министр Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский;
- председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
Также Зеленский вывел из состава Совета Валерия Евдокимова (предшественника Кондратюка на посту председателя Службы внешней разведки), посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко и экс-главу НБУ Якова Смолия.
Указ вступил в силу со дня его опубликования - то есть с понедельника, 17 августа.
Как писала "Страна", сегодня президент присвоил звание Героя Украины покойному музыканту Андрею (Скрябину) Кузьменко.
Кроме того, Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание долгов по валютным кредитам.