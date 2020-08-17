Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым изменяется состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он ввел в орган четверых высокопоставленных чиновников.

Текст документа опубликован на официальной странице главы государства.

Изменения в составе СНБО произведены согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины. Теперь в Совет включены:

председатель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;

вице-премьер-министр Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский;

председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Также Зеленский вывел из состава Совета Валерия Евдокимова (предшественника Кондратюка на посту председателя Службы внешней разведки), посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко и экс-главу НБУ Якова Смолия.

Указ вступил в силу со дня его опубликования - то есть с понедельника, 17 августа.

Как писала "Страна", сегодня президент присвоил звание Героя Украины покойному музыканту Андрею (Скрябину) Кузьменко.

Кроме того, Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание долгов по валютным кредитам.