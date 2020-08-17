В Беларуси подсчитали количество погибших и пострадавших во время протестов в Беларуси с 4 по 14 августа. Однако их количество неоднозначное.

По данным отчета правозащитного общественного объединения "Зьвяно", минимум пять человек погибли и семеро госпитализированы в критическом состоянии после протестов в республике. Такая информация озвучена за период с 7 по 14 августа. Отмечается, что правозащитники нашли в больницах Минска 120 человек, госпитализированных после протестов, и пообщались с некоторыми из них. По из данным, много пострадавших с переломами рук, ребер, ранениями глаз и другими травмами, которые нуждались в немедленной помощи, а она предоставлялась через 6-12 часов.

Большинство пострадавших говорят, что были задержаны безосновательно и подверглись жестоким побоям дубинками во время задержания, в автозаках и уже в участках.

Как пишет Telegram-канал TUT.BY новости со ссылкой на главу Минздрава Беларуси Владимира Караника, во время акций протеста в Беларуси погибли два человека. Также, по его данным, в больницах остаются 158 человек, трое с тяжелыми травмами.

Напомним, что официально власти сообщали только об одном погибшем в Минске на Пушкинской – Александре Тарайковском. Мы публиковали предсмертное фото раненого Тарайковского.

Также писали, что днем 15 августа в Минске прошла многотысячная церемония памяти Александра. Кроме того, мы сообщали, что ранее было задержано около 3 000 человек во время протестов в Беларуси.