Вслед за ужесточением ограничительных мер в Одессе усиление карантина произошло в Харькове и административном центре Закарпатской области Ужгороде. Это связано с ухудшением эпидситуации в городах.

О введении ограничений сообщают харьковский сайт 057.ua и официальная страница Ужгородского горсовета.

Решение по Харькову приняла городская комиссия по обеспечению противоэпидемических мероприятий из-за роста заболеваемости коронавирусом среди жителей и попаданием первой столицы в "желтую". Так, с 31 июля по 13 августа в городе выявили 1 561 случай инфицирования коронавирусом, что составляет 82,9% от заражений, зарегистрированных в Харьковской области.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 109,43. Как считают в комиссии, на рост заболеваемости повлияло несоблюдение горожанами требований адаптивного карантина (масочного режима и социального дистанцирования), а также увеличение миграционных процессов и количества обследований.

С сегодняшнего дня, 17 августа, согласно постановлению Кабмина №712 от 12 августа, в Харькове как городе "желтой" зоны запрещается:

посещать учреждения социальной защиты, где находятся граждане преклонного возраста;

работать хостелам;

работать развлекательным заведениям и заведениям общепита после 24:00 и до 7:00;

проводить массовые мероприятия в ресторанах и кафе с участием более 20 человек;

работать спортивным залам и фитнес-центрами (кроме принимающих посетителей не более одного человека на 10 кв. м).

Кроме того, представители горсовета в ходе совместных рейдов с полицией, ГСЧС и Госпродпотребслужбой усилят контроль за соблюдением карантинных мер: масочного режима и безопасной дистанции, дезинфекции общественного транспорта и мест массового пребывания.

Ограничения будут действовать до переоценки эпидемической обстановки в Харькове.

В Ужгороде на брифинге в понедельник мэр Богдан Андреев сообщил, что поскольку с 17 августа Ужгород находится в "оранжевой" карантинной зоне, то в городе усиливают противоэпидемические меры. В столице Закарпатья прекращены плановые госпитализации пациентов (ургентных больных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, беременных и новорожденных принимать в больницах по-прежнему будут). Все пациенты должны проходить тестирование на коронавирус.

Кроме того, власти обязали руководителей коммунальных медучреждений изучить потребность развертывания дополнительных коек на случай попадания в "красную" зону.

За последние две недели в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В минувшую субботу был установлен антирекорд: заболели 32 ужгородца.

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