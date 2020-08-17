У подрядчика, которого обвинили в краже вант с Подольского моста, Нацполиция провела обыски и изъяла ванты. Сейчас они находятся на шатрфплощадке. Об этом "Стране" рассказал Владимир Болихов, представитель Инжиниринговой мостовой компании - одного из подрядчиков на строительстве Подольского моста в Киеве.

"Полиция провела у нас обыски, изъяли документы и сами ванты, 12 штук. Вдумайтесь - у нас изъяли наши ванты за то, что мы их якобы украли. Только у кого? У нас? Это же наше имущество. Ванты, 12 штук, увезли на штрафплощадку. Это очень странно - почему их не устанавливают на мост? Если мы их якобы украли, чтобы не дать установить - почему их теперь не повесить? На мосту еще 40 штук вант лежат уже месяц, кроме этих 12-ти, - вешайте их!", - говорит подрядчик.

По его словам, арка была готова к навешиванию вант еще в марте и с этого же времени на мосту лежали 12 вант.

"Почему начали вешать ванты в июне, да еще и старые? Мы сейчас добиваемся возврата вант. Пишем жалобы, но пока ответа нет. Мне трудно сказать, мэр Киева в курсе этой ситуации или нет", - рассказал "Стране" Болихов.

Напомним, ранее в комментарии "Стране" Владимир Болихов утверждал, что кражи вант не было - они принадлежат подрядчику, который просто забрал ванты с моста на свой склад, где они должны были дожидаться установки на Подольский мост.

Напомним, скандал вспыхнул после того, как о краже 12 новых немецких вант со строящегося Полольского моста в соцсети заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Также мы сообщали, что на Подольско-Воскресенском мосту Киева, который строится почти с начала независимости Украины, рухнул кран.