Президент США Дональд Трамп считает ужасной ситуацию в Беларуси, а также отметил, что Вашингтон внимательно следит за происходящим.

Об этом в понедельник, 17 августа, сообщило агентство "Reuters".

Стоит отметить, что это первый комментарий американского лидера по поводу кризиса в Беларуси.

Напомним, 9 августа массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

Вчера оппозиция призвала к бессрочной общенациональной забастовке в Беларуси начиная с понедельника. Сегодня бастовать начали многие крупные заводы по всей стране.