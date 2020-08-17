Рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) восстановили работу, доменные печи выведены в нормальный режим после забастовки в рамках акции протеста.

Об этом сообщили в администрации предприятия, передает РИА "Новости".

"Все три печи восстановили работу в штатном режиме. Другие цеха тоже работают согласно графику. Без десяти пять начали запускать все печи, и на данный момент все они работают как положено", – сказали на предприятии.

Напомним, в воскресенье, 17 августа, оппозиция призвала к бессрочной общенациональной забастовке в Беларуси начиная с понедельника.

Как сообщалось, сегодня сотрудники сразу нескольких крупных заводов и предприятий Беларуси поддержали общенациональную забастовку, объявленную вчера оппозицией. К ней присоединились БелАЗ, "Беларуськалий", БМЗ и другие.