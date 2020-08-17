В понедельник, 17 августа, правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел Украины, о которой речь шла ранее. В этом году хасидам из-за пандемии Covid-19 ограничено посещение города Умань во время празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана - Ред.).

Об этом со ссылкой на главу МВД Арсена Авакова сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Авакова, вспышка коронавирусной инфекции в стала причиной для принятия такого решения. "Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - сказал он.

Аваков добавил, что ежегодно в Умань приезжает от 30 до 50 тыс. хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса.

Кроме того, по словам главы МВД, аналогичной договоренности ведомство достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.

Напомним, ежегодно во время еврейского Нового года в Умань приезжают десятки тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма. В этом году Умань могут посетить до 10 тысяч паломников

Как мы сообщали, в субботу, 15 августа, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал главу государства не допустить приезда хасидов в Умань на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана).

После чего с таким заявлением выступил мэр Умани Александр Цебрий. Также он был намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить эту ситуацию.

А сегодня, 17 августа, Цебрий приехал с карематом, спальным мешком и со справкой, что у него нет коронавируса, в Киев, чтобы быть готовым к встрече с Зеленским в любое время суток.