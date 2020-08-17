В понедельник, 17 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что наша страна впервые в истории отозвала посла в Беларуси Игоря Кизима на консультации после политической напряженности, которая охватила соседнюю страну.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Так, в связи с передачей Беларуси россиян, которых обвинили в работе на ЧВК "Вагнер" и высказываниями президента Александра Лукашенко, впервые в истории страны было решено вызвать посла назад в Украину.

"Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности, которая сложилась, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, Кулеба выступил с предупреждением о том, что украинцам в ближайшее время следует воздержаться от поездок в Беларусь в связи с обострением там политической ситуации.

Телеграм-канал "Политика страны" пишет, что на самом деле отзыв посла – довольно многозначительная мера. К примеру, первой реакцией России на отстранение от власти Януковича в феврале 2014 года был вызов посла Украины в РФ для консультаций. А через несколько дней, как известно, начались события в Крыму.

Напомним, накануне в Офисе президента отвергли обвинения нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что Украина "приказывает" Беларуси провести повторные президентские выборы.

Также мы писали, Европарламент объявил Лукашенко персоной нон грата и призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в республике.