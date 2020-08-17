Следственный комитет Беларуси опубликовал новое видео, сделанное во время акции протестов оппозиции.

Запись опубликовало издание "Sputnik Беларусь" в своем Телеграме.

Как сообщается, ролик был запечатлен 10 августа. На нем несколько мужчин остановили грузовой МАЗ и, угрожая водителю предметом, похожим на пистолет, заставили его выйти из машины. Позже грузовик использовался для блокировки движения.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Также сообщается, что правоохранители задержали одного из подозреваемых.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы после чего по всей стране вспыхнули протесты недовольных их результатами, которые сопровождались столкновениями с силовиками и блокировкой движения.

Напомним, ранее МВД Беларуси смонтировало видео о массовых протестах под напряженную музыку.

Также мы публиковали видео последних секунд жизни Александра Тарайковского, убитого в Минске.