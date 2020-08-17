Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил проведение новых выборов главы государства. Но это станет возможным после внесения изменений в конституцию страны. При этом он отметил, что президент не должен принимать решение под давлением.

Об этом Лукашенко заявил во время встречи с протестующими.

"Будет так, мужики, нам надо принять новую конституцию, чтобы вы хотели и даже альтернативщики не будут против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы раньше конституцию принимали на референдуме и по новой конституции, если вы хотите провести выборы и парламента, и президента, и местных органов власти", - заявил Лукашенко.

Напомним, в Беларуси уже вторую неделю продолжаются протесты, вспыхнувшие после выборов президента 9 августа. В частности в понедельник, 17 августа, белорусов призвали начать сидячую забастовку.

Также мы разбирались, как Лукашенко пытался гасить забастовки в Беларуси и охватят ли они всю страну.