Уровень загрязнения воздуха в июле текущего года, в родном городе президента Владимира Зеленского, Кривом Роге, характеризуется как очень высокий. Наиболее высокие показатели были зафиксированы в Ингулецком районе.

Об этом со ссылкой на пресс-службу управления экологии исполкома Криворожского горсовета сообщает "Интерфакс".

Так, по данным Лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ЛНЗАВ) Кривого Рога, в течение прошлого месяца наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по пыли в 76 случаях (30% проб), диоксиду азота - в четырех случаях (1,3%), фенолу - в одном случае (0,2%), по формальдегиду - в 59 случаях (12%).

Отмечается, что среднемесячные концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, фенола и аммиака на всех пяти постах наблюдений города не превышали санитарно-гигиенические нормы. По пыли и по формальдегиду фиксировалось превышение на всем пяти постах наблюдений. Также фиксировалось превышение среднемесячной концентрации диоксида азота.

По информации управления об экологической ситуации в Кривом Роге, на основании данных промышленных предприятий, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух города за первый квартал 2020 составили более 56,3 тыс. тонн. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы образования и размещения промотходов составляли 61 млн тонн и 44,6 млн тонн соответственно, которые возросли на 4,5% и 15% соответственно при уменьшении объемов их повторного использования и утилизации на 16%.

По данным начальника управления экологии Светланы Охотниковой, основными источниками загрязнения атмосферы выбросами металлургических предприятий являются коксохимическое, агломерационное, доменное, ферросплавное и сталеплавильное производства.

При этом, по ее словам, в частности, коксохимпроизводство загрязняет атмосферу окислами углерода и серы, а также пылью. Аглофабрики выделяют оксиды серы и углерода, а пыль содержит железо и его оксиды, оксиды марганца, магния, фосфора, кремния, кальция, иногда частицы титана, меди, свинца.

Напомним, в начале текущего года Кабинет министров принял решение создать ведомство под названием "Офис контроля выбросов в атмосферу", которые территориально должен базироваться в Кривом Роге. Расположение Офиса в этом городе не случайно - там расположен крупнейший загрязнитель воздуха - АрселорМиттал Кривой Рог.