Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его ведомство проверяет пять бывших народных депутатов в связи с незаконным возмещением средств за аренду жилья.

Об этом он рассказал во время брифинга.

Так, всего правоохранители открыли семь уголовных дел. Из них пять дел уже находятся в суде.

"Двое еще на подходе. Один виновный уже осужден. Из общей суммы ущерба в 4,4 млн гривен, возмещено 1,5 млн гривен в добровольном порядке", - подчеркнул он.

В то же время Холодницкий уточнил, что сейчас собирается доказательная база о виновности еще, как минимум, пяти экс-нардепам.

"Есть материалы, как минимум, по 5 бывших народных избранников, которые таким же образом получали компенсацию за жилье", - сказал он.

Семь экс-нардепов подозреваются в незаконном получении средств из бюджета. Смотреть с 12:20. Видео: YouTube/Ukrinform

Напомним, в ходе этого же заседания директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что его ведомство сотрудничает с Федеральным бюро расследований США по делу против олигарха Игоря Коломойского, которого подозревают в отмывании огромных сумм из "Приватбанка" через сеть компаний в США.

Также "Страна" рассказывала, что бывшему народному депутату Александру Шепелеву, который подозревается в госизмене, убийстве и воровстве, Деснянский районный суд Киева вынесен первый приговор.