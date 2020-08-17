Меньше половины украинцев (47%) согласны сделать себе прививку от коронавируса, одобренную Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, исследование показало следующие результаты:

47% опрошенных готовы сделать прививку;

42% заявили, что не согласны ее делать;

11% не определились с решением.

Среди тех, кто отказался от вакцины, 33% считают, что эпидемия была выдумана, а опасность коронавируса преувеличена. Еще 21% уверены, что под видом вакцинации от коронавируса могут сделать что-то другое.

Также 20% респондентов заявили, что вакцину от коронавируса нельзя проверить так быстро, поэтому она может оказаться опасной.

Кроме того, 18% опрошенных считают, что так как вакцину нельзя быстро разработать, она не будет защищать от инфекции. 17% заявили, что они в целом против прививок - поскольку вреда от них больше, чем пользы.





Опрос проводился с 7 по 11 августа 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине.

Напомним, в России уже изобрели вакцину от коронавируса. Мы подробно писали, когда ее запустят в производство и начнут прививать людей.

Также сообщалось, что в ВОЗ считают, что для победы над пандемией нужно несколько вакцин от коронавируса.