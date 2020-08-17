Модерирующий протесты в Беларуси из-за границы телеграм-канал NEXTA Live, призвал белорусов идти до конца и сегодня в 18:00 начать сидячую забастовку на Площади Независимости в Минске, а затем требовать освобождения всех задержанных и политзаключенных.

"Минск! 18.00 все рабочие идут на Площадь Независимости, где от имени стачкомов выдвигают наши народные требования и начинают сидячую забастовку. Все приходим их поддержать. К 20.00 с Площади Независимости мы идем на Окрестина (через СИЗО на ул. Володарского) требовать освобождения всех задержанных и политзаключенных. Просим врачей, а также сотрудников БТ, ОНТ и СТВ пройти внутрь первыми и в прямом эфире показать, что там происходит. А также взять интервью у пострадавших", - говорится в сообщении.

Также модераторы дали рекомендации жителям других белорусских городов.

"Остальные города к 18.00 выходите с рабочими на центральные площади и вызываете главу исполкома на ковер. Требуете от него поддержать народные требования. Если он отказывается это делать - вы имеете полное право отстранить его от власти. После чего начинать вести переговоры с Координационным Советом и Национальным Забастовочным Комитетом", - призывает телеграм-канал.

Напомним, в пятницу, 14 августа, на основателя популярных оппозиционных телеграм-каналов NEXTA и NEXTA Live Степана Путило завели уголовное дело в Беларуси. Его подозревают в организации массовых беспорядков. По статье, которую ведут белорусские следователи, Путило грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, как Путило координирует акции протеста в Беларуси при помощи своих телеграм-каналов. Стоит отметить, что активист сейчас проживает на территории Польши.

Напомним, 9 августа страну охватили протесты после того, как в республике состоялись президентские выборы. Участники протестов считают их результаты сфальсифицированными и требуют проведения честного голосования. В то же время, 14 августа ЦИК официально объявил о победе Лукашенко с результатом более 80% голосов.