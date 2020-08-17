Добыча руды прекратилась на всех шахтах "Беларуськалия" в Солигорске. Шахтеры собирают подписи для официального объявления забастовки.

Об этом сообщает Tut.by.

По словам рабочих, уже собраны около тысячи подписей. Днем началась подготовка по безопасной остановке всего производства.

14 августа работники "Беларуськалия" потребовали организовать прозрачные президентские выборы, сохранить зарплату за последнюю неделю тем, кто выходил на протесты и был задержан, освободить всех политзаключенных и наказать виновных в насилии. Они пообещали остановить работу, если не будут выполнены их требования.

"Беларуськалий" — государственный производитель хлоркалия, один из крупнейших в мире производителей удобрений. Ранее продажи компании на мировой рынок осуществлялись совместно с российским производителем "Уралкалий" через трейдера "Белорусская калийная компания", которая занимала 40 процентов мирового экспортного рынка калия.

Напомним, вчера после масштабного митинга оппозиция призвала к бессрочной общенациональной забастовке в Беларуси начиная с понедельника.

Сегодня стало известно, что БелАЗ, "Беларуськалий", БМЗ и другие крупные заводы по всей Беларуси вышли на забастовки.