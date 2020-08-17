В понедельник, 17 августа, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал нынешнего главу Беларуси Александра Лукашенко к диалогу с оппозицией. Также он обратился к сотрудникам силовых структур страны с призывом не применять насилие против демонстрантов.

Об этом сообщает DW, в понедельник, 17 августа.

Соответствующее заявление президент Германии сделал сегодня перед началом виртуальной конференции по диджитализации. "Я апеллирую к президенту Лукашенко идти путем переговоров. Делать ставку не на насилие, а на диалог", - сказал Штайнмайер. А военные, по словам президента Германии, не должны применять насилие против своего народа.

Как добавил президент, новости и фото из республики "являются драматическими и трогательными одновременно". Он заявил, что восхищается мужеством демонстрантов, вышедших на улицы в минувшие выходные после насилия со стороны власти в дни после выборов президента в Беларуси.

"Люди этой многострадальной, но гордой страны заслуживают нашу солидарность и поддержку", - добавил Штайнмайер.

Юрист Андрей Портнов на своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента Германии.

"В белорусских событиях я не поддерживаю ни одну сторону, но сегодняшнее заявление Штайнмаера, призвавшего белорусскую власть к диалогу с оппозицией - исключительный цинизм", - написал он.

Он пояснил, что точно такой же случай произошёл 21 февраля 2014 года, во время Майдана в Украине. Тогда Штайнмаер призвал украинскую власть к диалогу с оппозицией, приехал в Киев. Кроме того, как пишет Портнов, "он взял на себя письменные гарантии, подписал соглашение о преодолении кризиса и немедленно, прямо на следующий день, его нарушил и забыл об этом сообщить".

Напомним, что в разгар событий на Майдане 21 февраля 2014 года, в Киеве между экс-президентом Виктором Януковичем и представителями оппозиции было подписано "Соглашение о мирном урегулировании политического кризиса в Украине", гарантами которого выступили Германия, Франция и Польша.

Документ предусматривал возврат к конституции 2004 года, проведение досрочных выборов президента и формирование "правительства национального доверия", а также вывод сил правопорядка из центра Киева и сдачу оппозицией оружия. В тот же день Верховная рада приняла законы о возобновлении конституции 2004 года и об освобождении всех задержанных в ходе акций протеста. Однако уже вечером протестующие начали громить правительственные здания, после чего бывший президент Янукович покинул страну.

Напомним, ранее в Минске прошла самая массовая акция протеста в истории Белоруссии. Местные жители требовали, чтобы глава республики Александр Лукашенко ушел в отставку.