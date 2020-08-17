Национальное антикоррупционное бюро сотрудничает с Федеральным бюро расследований США по делу против олигарха Игоря Коломойского, которого подозревают в отмывании огромных сумм из "Приватбанка" через сеть компаний в США.

Об этом в ходе брифинга 17 августа сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Единственное, что я могу разгласить – это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с ФБР. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некоей общественной организации. Но это решение не вступило в силу", - сказал Сытник.



Так, по словам Сытника, по делу "Приватбанка" у НАБУ есть длительное сотрудничество с ФБР США, но на раскрытие информации у него нет полномочий.

Сытник о деле "Приватбанка" - с 26:20

Напомним, ранее Федеральное бюро расследований (США) провело обыски в офисах Кливленда и Майами агентства недвижимости Optima Management Group, связанного с Игорем Коломойским. Optima - это конгломерат компаний в Соединенных Штатах, которые имеют интересы в сфере недвижимости в Кливленде.

Также мы писали, что Министерство юстиции США обвинило Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка, ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег. Также мы публиковали текст иска Минюста США об аресте имущества Игоря Коломойского.