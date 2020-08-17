Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев снова заявил о тяжелом состоянии здоровья своего подзащитного, несмотря на то, что он заявил о готовности актера завтра в суде дать показания.

Пашаев утверждает, что у Ефремова наблюдаются расстройство речи и онемение конечностей из-за острого нарушения кровообращения в мозге, передает телеграм-канал "RT на русском".

"По его (Пашаева - Ред.) словам, Ефремов страдает хронической прогрессивной болезнью легких, его жизни угрожает опасность", - говорится в сообщении.

Также Пашаев просит разрешить прогулки находящемуся под домашним арестом Михаилу Ефремову, хотя бы двухчасовые и в сопровождении сотрудников ФСИН. При этом адвокат называет жуткими условия в квартире, где живет Ефремов.

"... дом старый, влага большая, в квартире дышать крайне тяжело", - говорится в сообщении телеграм-канала LIFE SHOT.

Напомним, 11 августа в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием актера. Но прямо перед зданием суда он почувствовал себя плохо, его под руки вынесли из автомобиля в зал суда. Через несколько минут Ефремова госпитализировали прямо из здания суда. Его вынесли на носилках в бессознательном состоянии.

Актера поместили в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Врачи поставили ему предварительный диагноз - инсульт, однако позже стало известно, что он не подтвердился.

После этого появилась информация о том, что Михаил Ефремов исчез из Боткинской больницы, куда его поместили в тяжелом состоянии.

8 июня внедорожник Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что, казалось, не понимает, что происходит.