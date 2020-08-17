Во всемирном Калифорнийском национальном парке "Долина смерти" благодаря метеостанции Furnace Creek удалось зафиксировать едва ли не самую высокую температуру на Земле – 54,4 °C.

Об этом сообщает BBC.

Так, предположительно был побит 100-летний рекорд по уровню температуры. Однако эксперты-метеорологи продолжают спорить относительно цифр, поскольку показания якобы были не точными.

Температуру удалось зафиксировать в период сильной жары на западном побережье Соединенных Штатов. До этого самой высокой температурой считалась 54°C. Уточняется, что до этого в той же "Долине смерти" было зафиксировано показатель в 56,6°C, но это было почти столетие назад.

До этого мы рассказывали, что к разгулу пандемии коронавируса на континенте добавилась еще одна беда. Западную Европу накрыла аномально высокая температура. Первой от небывалой жары пострадала Франция.

Также "Страна" рассказывала, что по данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в июле определились новые климатические нормы температуры воздуха и осадков в Киеве.