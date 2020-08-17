Незарегистрированный оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси Валерий Цепкало, который сейчас находится в Киеве, столкнулся с претензиями по поводу своих слов о войне на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Так, к Цепкало в Киеве прямо на улице подошла группа мужчин. Один из них заявил, что быстро находит тех, кто имеет намерения "раскачивать ситуацию". После этого Валерию Цепкало припомнили его слова о том, что на Донбассе - гражданская война.

Один из мужчин спросил у политика, кто воюет с Украиной, тот ответил, что Россия. Также в адрес Цепкало прозвучала угроза, что ему "помогут выехать из Украины".

В результате мужчины заявили, что Цепкало должен опубликовать в Facebook опровержение своих слов, и попрощались с ним, пожав ему руку.

Отметим, что речь шла о высказывании Цепкало 13 августа в эфире "4 канала".

"Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине самой, где воюют граждане одной и той же страны. Есть там вмешательство? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но, наверное, есть. Вряд ли можно считать, что Донецк может быть самодостаточным с точки зрения ведения международного бизнеса", – заявил тогда белорусский политик.

Напомним, в Беларуси возбудили дело против Валерия Цепкало, после этого Россия тут же объявила его в розыск.

Также мы писали, что сам Цепкало намерен переехать из Украины в Польшу.