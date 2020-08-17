В Житомире задержан участник международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), который находится в международном розыске по линии Интерпола. Иностранец пытался получить вид на жительство в Украине. Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности. Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство", - говорится в сообщении.

На данный момент суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

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