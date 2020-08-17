Власть планирует еще один шаг навстречу новых технологиям, а именно - активно и принудительно выдавать ID-паспорта в виде пластиковой карты.

Идея украинского руководства описана в законопроекте №3986 "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки", авторство которого принадлежит Кабмину и его главе Денису Шмыгалю.

На данный момент документ находится на рассмотрении комитета. Он вступит в силу через 30 дней после принятия и тут же отразится на жизни всех украинцев.

Суть проекта закона - паспорт в форме книжечки будет признаваться до окончания срока его действия, который здесь же и устанавливается. После чего без вариантов придется оформлять ID-паспорт.

В пояснительной записке есть графа "Риски и ограничения". Однако туда не записано влияние на жителей Донбасса и Крыма.

Анализ законопроекта правительства - в материале "Страны".

Суть законопроекта о паспорте

Начинается законопроект с пояснения, что такое паспорт гражданина Украины в виде книжечки. Записано, что это документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство.

Затем рассказывается, что по желанию человека в паспорт вносятся сведения о детях, группе крови и резусе-фактор, о согласии или несогласии на посмертное донорство анатомических материалов (седьмая, восьмая и девятая страницы).

Для сведений о регистрации места жительства выделяются с страницы с одиннадцатой по шестнадцатую включительно. Вносить в паспорт сведения, не указыванные в документе, запрещается.

Далее вводится такое понятие, как срок действия паспорта. Наотмашь они те же, что и раньше. Но есть нюансы. Указывается, что паспорт-книжечка действительны:

с 16 до 25 лет,

с 25 до 45 лет,

с 45 лет и бессрочно.

В двух последний случаях (по достижении 25 и 45 лет) указывается, что паспорт-книжечка будут действительными при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в документ будет вклеена фотография. В противном случае паспорт перестанет быть действительным.

Затем указываются иные причины, из-за которых паспорт-книжечка также будет признан недействительным:

изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), даты, места рождения лица;

обнаружение ошибки в информации, внесенной в паспорт;

непригодность паспорта для дальнейшего использования, в том числе в случае заполнения всех страниц, предусмотренных для внесения соответствующих сведений;

внесение в паспорт сведений, не предусмотренных законодательными актами;

заявление о том, что паспорт утерян или украден;

смерть лица, которому был выдан паспорт;

окончания срока действия паспорта;

оформление паспорта с нарушением требований законодательства;

прекращение гражданства Украины или отмена решения о приобретении гражданства Украины.

В завершении написано, что порядок изъятия, возвращения государству, признание недействительным, обмена паспорта гражданина Украины в форме книжечки на паспорт гражданина Украины в форме карточки, а также уничтожение паспорта устанавливаются Кабинетом министров. Принять все нужные документы правительство должно будет успеть за 30 дней после принятия документа в Раде, после чего он вступит в силу.

Полной картина станет только после обнародования указанных решений Кабмином. Однако на основании имеющейся уже сегодня информации можно сделать предварительные выводы.

Как переход на айди-паспорта отразится на украинцах

В подготовленном законопроекте правительство жалуется: с начала введения ID-карты, с января 2016 года, ее получили лишь около трех миллионов украинцев. Перефразируя - получили все, кто хотел. То есть власть фактически признает, что проект с пластиковыми паспортами пока не слишком популярен.

Причин получать ID-карту у украинцев действительно было немного. Он перестал быть куском пластика, к которому нужно прилагать данные о прописке на бумажке, лишь весной 2020 года - да и то пока считывающее оборудование есть далеко не везде.

Тогда как документ в виде книжечки до сих пор остается гарантией того, что гражданина обслужат во всех учреждениях. То есть, если власть примет закон, не обеспечив учреждения массово специальным оборудованием для чтения этих документов, то украинцам придется массово ходить получать еще и справки о прописке.

При переходе на ID-карты - теперь уже полном и принудительном - также смущает, что власть продолжает не учитывать украинских граждан из Крыма и Донбасса. Чиновники не делают для них никаких послаблений в подобных законопроектах, точнее, не упоминают их вовсе - как будто этих миллионов жителей просто нет.

Читатели "Страны" из Крыма сообщают, что все годы аннексии украинские пограничники продолжали пропускать и без вклеенной фотографии в 25 и 45 лет, и со всеми заполненными страницами. Когда просто по-человечески, а когда и за взятку. Сейчас же, по логике, все подобные паспорта перестанут удостоверять личность гражданина.

Учитывая, что границы Крымом и Донбассом сейчас фактически закрыты и неизвестно, когда откроются - переход на ID-карты будет для жителей этих территорий сопряжен с огромными трудностями. Такое впечатление, что в Украине хотят поставить как можно больше барьеров с неподконтрольными районами. И отсечь от государства живущих там сограждан.