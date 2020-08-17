В Харькове задержали криминального авторитета, который координировал деятельность преступной группировки, вымогавшей деньги у наркозависимых.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Харьковской области в понедельник, 17 августа.

По данным прокуратуры, обладая информацией о месте нахождения "закладок" преступники рассредотачивались на прилегающей территории и организовывали засаду. Когда покупатель наркотиков получал "закладку", на него нападали и представившись сотрудниками полиции, требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

Так как потерпевшие не имели при себе необходимой суммы, они обращались к родственникам и близким. Пока злоумышленники ждали деньги жертвы находились в гаражном помещении.

Так одной из своих жертв преступники назначили цену в 5 тысяч долларов США за освобождение. Поскольку у пострадавшего таких денег не было, его родственники встретились с доверенным лицом криминального авторитета по кличке "Борода", который предложил предоставить 100 тысяч гривен в обмен на передачу в собственность квартиры.

Когда же мать пострадавшего отказалась от такой "сделки", ей предложили предоставить заем на указанную сумму. Пострадавшего отпустили на свободу только после подписания указанного договора.

В ходе проведенных обысков изъяли электрошокеры, наркотики, мобильные телефоны, компьютеры и видеорегистраторы. По адресу проживания криминального авторитета также изъяли наркотики, а также холодное и огнестрельное оружие и крупную сумму наличных в разной валюте.

По предварительным данным, сумма средств, которые требовали у потерпевших, составляет около 13 тысяч долларов.

По информации полиции Харьковской области, причастными к преступлениям оказались пятеро жителей Харькова, 25-28 лет, и 25-летний действующий сотрудник одной из правоохранительных структур.

В данный момент криминального авторитета задержали по ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по факту получения человека, совершенного с целью эксплуатации, с использованием принуждения, материальной или иной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния (ч. 1 ст. 149 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пяти членам организованной группы сообщили о подозрении по факту требования передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и разглашение сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Кроме того, внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное хранение наркотических средств). Согласно ч. 1 ст. 149 УК Украины, задержанному криминальному авторитету грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Пяти членам группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом задержали межрегиональную ОПГ криминального авторитета Князя.

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