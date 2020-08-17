Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза помог спасти тонущих девушек во время отдыха на пляже, на побережье в Алгарве. 71-летний глава государства, не думая, прыгнул в воду и помог им, пока к месту происшествия не подплыл спасатель на гидроцикле.

Об этом сообщает портал 20minutos.

Так, инцидент произошел на пляже в Алгарве​​​, в субботу, 15 августа. Президент увидел, что рядом с берегом перевернулось каноэ (гребная легкая лодка - Ред.) и двое девушек тонут. Он бросился им на помощь.

"Девушки приплыли с другого пляжа: их унесло сильным течением и принесло в этом направлении. Они перевернулись, наглотались воды и не могли ни перевернуть (каноэ - Ред.), ни залезть на него, ни плыть - настолько сильное течение", - рассказал президент. Также он порадовался, что оказался не единственным, кто пришел на помощь.

Отмечается, что де Соуза провел большую часть своего отпуска, посещая разные территории страны. Делал он это для развития туризма, который пострадал из-за пандемии коронавируса.

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