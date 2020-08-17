Половина украинцев выступает за проведение досрочных внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Против - 39% жителей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, 7-11 августа социологи опросили 2 тысячи совершеннолетних респондентов. Оказалось, что 50% респондентов считают, что в 2021 году в Украине должны пройти внеочередные выборы в Раду. 39% ответили, что проводить их не нужно, 11% - затруднились ответить.

Напомним, по данным последних опросов, если бы парламентские выборы состоялись бы в ближайшее время, то в Раду прошли бы 4 партии: "Слуга народа","Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и

"Батькивщина".

Также мы писали, что весной Зеленский пообещал распустить Раду, если "слуги народа" перестанут голосовать в унисон.