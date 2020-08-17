Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заявил, что не поедет в Беларусь до стабилизации обстановки, провел закрытое совещание в связи с резким обострением ситуации в республике. Глава государства заявил, что события, которые там происходят могут существенно повлиять на нашу страну.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, в понедельник, 17 августа.

Так, данное совещание было проведено с руководителями разведывательных органов, руководителями силовых структур, а также председателями ряда ОГА.

На совещании детально проанализировали как внутриполитическая ситуация в самой республике, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие событий после выборов. Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различными типами эскалации учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов.



Кроме того, на совещании проанализировали риски непосредственно для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации. "По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Офисе президента отвергли обвинения нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что Украина "приказывает" Беларуси провести повторные президентские выборы.

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