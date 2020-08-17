Депутаты Европарламента объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. Также они призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси.

Об этом со ссылкой на совместное заявление партий Европарламента пишет ТАСС.

"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", - сказано в сообщении.

Евродепутаты осудили действия власти Беларуси, призвали к освобождению всех задержанных, а также поддержали решение глав МИД стран ЕС о введении индивидуальных санкций против "лиц, ответственных за насилие и фальсификацию президентских выборов". В заявлении также сказано, что отношения Евросоюза с Минском должны быть пересмотрены в связи с ситуацией в республике.

Кроме того, в заявлении евродепутатов сказано, что России следует "воздерживаться от любого вмешательства, тайного или явного, в Белоруссию после выборов".

"Призываем институты ЕС и государства-члены бдительно противодействовать любым действиям России в этом отношении", - сказано в сообщении.

Напомним, Евросоюз созвал лидеров стран на конференцию для обсуждения ситуации в Беларуси.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее попросил Евросоюз поддержать протестующих в Беларуси.