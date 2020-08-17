Основными причинами распространения коронавируса на Западной Украине являются свадьбы и религиозные обряды.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании с Владимиром Зеленским, передает Офис президента.

Шмыгаль отметил, что правительство займется проверкой больниц, чтобы быть готовыми ко второй волне коронавируса, которая может наступить осенью. По его словам, ситуация с распространением болезни не простая во всем мире, о чем свидетельствует около 22 млн заражений и почти 800 тысяч смертей.

Также сообщается, что полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мероприятий гражданами. Сейчас выявлено 114 тысяч нарушений при использовании приложения "Дій вдома".

Напомним, по данным на утро 17 августа, в Украине число зараженных Covid-19 выросло на 1 464 человека.

Также мы писали, что количество ПЦР-тестов на коронавирус в Украине за четыре месяца выросло в 100 раз.