Во вторник, 18 августа, в Пресненском суде Москвы продолжится слушание по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. После госпитализации прямо из зала суда с подозрением на инсульт неделю назад подсудимый готов дать показания на завтрашнем заседании.

Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев, передает телеграм-канал "RT на русском".

Напомним, 11 августа в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием актера. Но прямо перед зданием суда он почувствовал себя плохо, его под руки вынесли из автомобиля в зал суда. Через несколько минут Ефремова госпитализировали прямо из здания суда. Его вынесли на носилках в бессознательном состоянии.

Актера поместили в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Врачи поставили ему предварительный диагноз - инсульт, однако позже стало известно, что он не подтвердился.

После этого появилась информация о том, что Михаил Ефремов исчез из Боткинской больницы, куда его поместили в тяжелом состоянии.

8 июня внедорожник Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что, казалось, не понимает, что происходит.