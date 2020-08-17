В понедельник, 17 августа, в Одессе решили ужесточить противоэпидемиологические мероприятия из-за того, что город отнести к "желтой" зоне карантина.

Об этом сообщили в ходе заседания опертивного штаба по вопросам ликвидации последствий ЧС, передает "Первый городской".

Так, с сегодняшнего дня людям запрещается находиться в общественных местах без масок или респираторов. Массовые мероприятия разрешены лишь исходя из расчета не более одного человека на пять квадратных метров.

Наполняемость кинотеатров же не должна превышать более 50% от общего числа места. А проезд общественного транспорта же разрешен только при наличии сидячих мест.

Кроме того, запрещается посещение учреждений социальной защиты, работа хостелов и развлекательных заведений, общепита и доставки в период с 24:00 до 07:00.

В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов на дистанционном совещании потребовал от руководителей ночных клубов и развлекательных заведений придерживаться ограниченийю

"Вы допрыгаетесь и вас просто закроют", - сказал он.

Труханов пригрозил закрыть ночные клубы. Смотреть с 22:38. Видео: YouTube/Одесский городской совет

Напомним, сегодня в Украине подтвердились 1 464 новых случая заражения коронавирусом. Из них в Киеве подтвердились 104 случая covid-19.

Также "Страна" писала, что Минздрав показал карту распространения коронавируса по регионам Украины по состоянию на 17 августа.