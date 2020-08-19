В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.

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Овен (20.03 - 21.04)

Овнам потребуется надежный партнер, чтобы справиться с важными делами. Некоторые предложения могут показаться заведомо проигрышными, однако звезды советуют настраиваться на позитив. Обсуждайте ключевые задания и удерживайте принципиальные для вас позиции.

Телец (19.04 - 22.05)

Тельцы могут ощутить нехватку свободы и ограничение личного пространства. Реализация ежедневных задач может показаться вам скучной как никогда. Но какие бы деструктивные чувства вы не испытывали, постарайтесь не забывать о своем самочувствии и здоровье.

Близнецы (20.05 - 22.06)

У Близнецов ожидается мотивирующий день, когда ваша деловая хватка позволит ощутить собственную мощь и волевые качества. Прокачайте уверенность в новых жизненных условиях. Попробуйте свои силы в том, что раньше не пробовали.

Рак (21.06 - 23.07)

Сегодня Раки могут быть особо ранимыми и вместе с тем проявлять чуткость по отношению к окружающим. Звезды уверены, что вы повстречаете людей, которым откликнется это свойство вашей натуры. Не скрывайте свою застенчивость.

Лев (22.07 - 24.08)

Для Львов будут удачными любые деловые отношения и поездки. Вы справитесь со всеми задачами, если умерите сверхтребовательность по отношению к себе и окружающим. В вечернее время необходимо быть внимательными на дороге.

Дева (22.08 - 24.09)

Сегодня один из тех дней, когда Девам нужно выстроить гармонию на работе и в личной жизни. Вы сможете качественно распределять ресурсы, если проявите эстетическое чутье и умение выбирать. Отсекайте все то, что вам не интересно и не важно.

Весы (22.09 - 24.10)

Весам сегодня пригодится умение отстаивать свои границы. Рассчитывайте свои силы и возможности, проявляйте здоровый эгоизм, боритесь со страхами и слабостями, однако превыше всего ставьте вопросы здоровья.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Скорпионам важно быть информированными и поддерживать связи, находя компромиссные решения с коллективом. Даже, если вы не можете нарушить свои принципы, важно, чтобы ваши убеждения не шли вразрез с мнением большинства.

Стрелец (22.11 - 22.12)

В этот день Стрельцы-экстраверты могут проявить себя в деле. Звезды советуют вам цепко браться за любую возможность сотрудничества или нового знакомства. Проявляйте доброжелательность и активность. Ваше участие в жизни коллектива будет оценено руководством.

Козерог (21.12 - 21.01)

Сегодня Козероги полностью сфокусированы на достижении выбранной цели. Успех в течении дня будет зависеть от того, как вы справитесь с трудностями и преградами еще в первой половине дня. Лучше не ставить себе неподъемных задач изначально, чтобы не разочароваться в своих возможностях.

Водолей (20.01 - 19.02)

Сегодня возможны правовые затруднения, но их удастся разрешить с помощью сотрудничества. Ведите переговоры так, словно вы говорите с человеком по душам. Запаситесь терпением и уже к вечеру сможете заключить сделку.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Рыбам необходимо поразмыслить над вопросом их чрезмерной активности. Возможно, это верный способ решения кризисных задач, когда есть риск все потерять. Однако это не лучшее решение в ситуации, которая складывается предсказуемо. Заручитесь спокойствием и логикой на пути к успеху.

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