В Умани, которая превращается в центр массового приезда хасидов на еврейский новый год, власти требуют закрыть въезд для паломников из Израиля.

Мэр Александр Цебрий требует официального запрета на въезд всем паломникам и поясняет это безопасностью во время пандемии коронавируса. По мере приближения сентября, когда отмечают праздник Рош-ха-Шана, на который приезжают хасиды, его заявления становятся более громкими.

На днях он не исключил, что Умань обнесут блокпостами, а сегодня приехал в Киев на Банковую, прихватив спальный мешок и раскладной стул. Журналистам он заявил, что будет ночевать перед Офисом президента, пока не встретится с Владимиром Зеленским и не обсудит эту проблему.

Центральная же власть ничего запрещать не торопилась, не решаясь, видимо, обижать еврейские организации. Что резко контрастирует с политикой в отношении верующих накануне Пасхи, когда принимались жесткие меры против скопления людей. Хотя коронавирус еще не бушевал с такой силой.

Но сегодня впервые Кабмин принял решение по ограничению въезда для хасидов. Правда, очень неконкретное. И пока неизвестно, запретили им въезжать или нет.

Разбирались, что происходит.

Блокпосты и взятие Офиса президента

Сегодня мэр Умани Александр Цебрий заявил, что рассматривает возможность заблокировать въезды в город на период иудейского Нового года Рош Ха-Шана (18-20 сентября), чтобы предотвратить массовый приезд паломников. Также он сказал, что намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию.

Об говорится в его видеообращении, обнародованном в Facebook.

По словам Цебрия, в Умани надеялись на запрет празднования Рош Ха-Шана на общегосударственном уровне, но этого не произошло. По данным мэра, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС считает возможным в сентябре приезд от 5 до 10 тысяч хасидов (обычно их приезжает 40-50 тысяч).

Также мэр заявил, что готов пойти на радикальные меры.

"Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань", - сказал Цебрий, обращаясь к местным жителям.

Видеообращением мэр не ограничился и приехал к Офису президента в Киев. Он пришел на Банковую с карематом, спальным мешком, раскладным стульчиком и со справкой, что у него нет коронавируса.

"Я категорически против, чтобы Рош-ха-Шана в этом году проходил традиционным способом. Я выступаю за ограничение количества паломников или вообще за онлайн проведение", - сообщил свои требования мэр Умани. Он пояснил их соображениями безопасности во время карантина.

К президенту его не пустили и он остался ждать. С мэром поговорила полиция диалога и объяснила правила пребывания: "Спальный мешок можно принести с 22:00 до 6:00. И просьба не мусорить".

В свою очередь, Цебрий сообщил "Стране", что он не устраивает флешмобов, акций и ждет одного человека - Владимира Зеленского. Мэр пообещал, что будет ждать президента круглосуточно - "до упора".

Коронавирус и паломники. Что происходит в этом году

Каждый год во время еврейского Нового года (Рош-ха-Шана) в Умань в Черкасской области приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма.

В этом году праздник приходится на 18-20 сентября и будет проходить в условиях пандемии коронавируса. Начиная с июля местные власти стали заявлять, что не хотят приезда паломников в этом году, поскольку не смогут обеспечить обсервацию и проконтролировать самоизоляцию приехавших, что может вызвать всплеск Covid-19.

Примерно месяц назад в МИД пришли к выводу, что в этом году массовое паломничество невозможно, поскольку Израиль находится в "красной зоне".

"Это наша общая победа" - успел обрадоваться мэр Умани в Facebook. Правда, выяснилось, что это было только мнение МИД, а официального решения Кабмина нет.

Через пару дней премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство еще не приняло решение по этому поводу и что Кабмин изучает вопрос.

На минувших выходных мэр Умани позвал на встречу на площадь Соборности тех, "кому небезразличен вопрос приезда паломников-хасидов".

Что в итоге решил Кабмин?

Накануне министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что состоялось заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая решает вопросы с карантинными ограничениями.

Одним из ключевых вопросов было планируемое массовое паломничество брацлавских хасидов в Умань.

"Госкомиссия поручила Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине, Министерству внутренних дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана, Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы, а также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантина.

Кроме этого на заседании комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников", - написал Немчинов. О прямом запрете приезда для паломников он не сообщил.

То есть, в посте Немчинова не было по сути никаких запретов на проведение паломничества. Хотя об этом просил даже Израиль. В минздраве страны ранее призвали Киев не позволять хасидам приезжать на праздник, видимо, опасаясь, что паломники привезут коронавирус из Украины из-за массовых скоплений людей во время праздника.

А вот в еврейской же общине не столь категоричны. Одни говорят, что примут позицию украинских властей с уважением и пониманием. Другие недовольны возможным запретом и видят в этом признаки проявления антисемитизма.

Видимо, последняя позиция и заставляла власти Украины тянуть с решение о допуском хасидов.

Однако на фоне последних антирекордов коронавируса нужно было как-то определяться. И сегодня МВД заявило о том, что Кабмин утвердил "технические ограничения" на посещения паломников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не уточнил, что именно под этим подразумевается. Заявляя только, что "надеется на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины". Однако судя по сложившейся практике между Израилем и Украиной, речь скорее всего может пойти о том, чтобы блокировать еврейским паломникам въезд в страну.

Однако пока официально это не подтверждено. И будет ли на самом деле власть ограничивать еврейских гостей - точно неизвестно. Из Израиля, который для Украины находится в "красной" зоне, приехать можно, имея на руках свежий тест ПЦР. Отменили ли это требование - информации нет.