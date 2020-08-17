В понедельник, 17 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности передать свои полномочия, но лишь после того, как будет принята новая Конституция.

Об этом он рассказал во время выступления перед бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей, передает Belta.

"Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь - и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу", - сказал он.

В то же время Лукашенко призвал граждан не "губить" первого президента страны, поскольку это погубит всю Беларусь.

"Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное. Я не вечный. Но если вы загубите первого Президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать" – рассказал он.

Как сообщалось, сегодня Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) в сопровождении сына Николая. Территория завода охраняется службой безопасности, журналистов без аккредитации попросили ее покинуть. На МЗКТ приехала и один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

Напомним, в Беларуси уже восьмой день проходят массовые митинги и протесты. Граждане протестуют против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Однако в стране начались масштабные забастовки, к которым присоединились люди из главных промышленных предприятий страны.