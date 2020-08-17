Экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский заочно арестован решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий. Злочевского подозревают в организации дачи взятки в $6 млн руководителям НАБУ и САП, передает "Интерфакс-Украина".

Сейчас экс-министр Николай Злочевский объявлен в розыск. Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "розыск", Злочевский исчез 1 февраля 2018 года в Одессе. В настоящее время имеет статус скрывающегося от органов досудебного следствия. Он обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение). Мера пресечения к нему не применялась.

Напомним, 12 июня в Украине разгорелся скандал из-за самой крупной взятки в истории страны в 6 млн долларов, которую якобы пытался передать руководству НАБУ и САП Николай Злочевский.

1 июля Национальное антикоррупционное бюро заочно сообщило о подозрении бывшему министру экологии. После чего его вызывали на допрос в качестве подозреваемого по этому делу. НАБУ и САП Злочевского объявили в розыск. После этого его адвокат обжаловал постановление о розыске.