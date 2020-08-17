Большинство украинцев не поддерживают идею легализации азартных игр. Против интернет-казино выступают 75% жителей страны, а против игровых залов в пятизвездочных отелях - 64%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, 7-11 июля социологи опросили 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Оказалось, что 64% опрошенных выступают против легализации казино в помещениях пятизвездочных гостиниц, загородных комплексов и в специальных игровых зонах, определенных Кабинетом Министров. 30% эту идею поддерживают, 6% - затрудняются ответить.

Против интернет-казино выступили 75% опрошенных, за - 13%, воздержались - 12%. Не поддерживают легализацию залов игровых автоматов в гостиницах не ниже категории "три звезды" 75% респондентов, 18% - поддерживают, 7% - отказались ответить.

Против сайтов букмекеров в Интернете выступили 63% опрошенных, за - 19%, еще 19% не ответили. Не поддерживают легализацию покера в Интернете 66% респондентов, при этом 20% поддерживают и 14% затруднились ответить.

Напомним, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса №2285-д, который был принят во втором чтении Верховной Радой 14 июля.

Мы писали о том, что после внесения в закон поправок, оказалось, что по одной из них контролеров за игорным бизнесом (специальный уполномоченный орган) назначает профильный комитет Рады, по другой - Кабмин. "Страна" анализировала, сможет ли работать закон об игорном бизнесе, который подписал Зе со взаимоисключающими нормами.