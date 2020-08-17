Законопроект об отсрочке перехода на украинский язык для русскоязычных школ уже не успеют принять до начала учебного года, даже если он будет вынесен на внеочередное заседание.

Об этом "Стране" сообщил автор проекта, народный депутат Максим Бужанский.

"Между первым и вторым чтением должно пройти две недели, а за основу и в целом его не даст принять ЕС, даже если б вынесли", - сообщил он Стране.

По словам Бужанского, он в любом случае будет требовать, чтобы законопроект был рассмотрен в сессионном зале.

"Я не буду его отзывать, пусть выносят в зал в любом случае", - сказал Бужанский.

Напомним, законопроект Бужанского предусматривает отмену части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский с 1 сентября 2020 года. Предлагалось уровнять русские школы в правах со школами с обучением на языках ЕС, которые должны перейти на украинский с 1 сентября 2023 года.

Мы писали о том, что 17 июля Рада не стала рассматривать проект Бужанского об отсрочке украинизации школ, хотя он был в повестке дня.

Против проекта закона митинговали Порошенко и его сторонники. "Страна" писала о том, как Порошенко на своем митинге призвал забыть о Бужанском. У собравшихся на акции протеста были красноречивые плакаты, например: "Хочешь "русский мир"? Езжай в Донецк".