В понедельник, 17 августа, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о созыве внеочередной видеоконференции лидеров государств Евросоюза, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Об этом он написал у себя в Tiwtter.

"Я созвал заседание членов Европейского совета в эту среду в 12:00 (13:00 по Киеву - Ред.), чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Народ Беларуси имеет право самостоятельно определять свое будущее и свободно избирать своего лидера", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мишель раскритиковал насилие силовиков по отношению к митингующим, назвав подобные действия недопустимыми.

Напомним, в Беларуси уже восьмой день проходят массовые митинги и протесты. Граждане протестуют против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

Кроме того, с сегодняшнего дня в стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны.