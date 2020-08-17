Мэр Умани Александр Цебрий рассматривает возможность заблокировать въезды в город на период иудейского Нового года (18-20 сентября), Рош Ха-Шана, чтобы предотвратить массовый приезд паломников-хасидов. Также он намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию.

Об этом он заявил в видеообращении, выложенном на странице в Facebook.

По его словам, в Умани надеялись на запрет традиционного празднования Рош Ха-Шана на общегосударственном уровне, однако этого не произошло. По данным мэра, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС считает возможным в сентябре приезд от 5 000 до 10 000 хасидов. Цебрий хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским в ближайшее время, чтобы обсудить ситуацию. Он заявил, что выезжает в Киев и намерен находиться под Офисом президента, пока не встретится с главой государства.

"Я убежден, что господин президент не знает о данной ситуации, поскольку он не проинформирован достаточно своими так называемыми "слугами народа", поэтому я сейчас выезжаю в Киев", - сказал Цебрий.

По его словам, чтобы предотвратить массовый приезд хасидов в Умань, он готов пойти на радикальные меры.

"Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять городская комиссия ТЭБ и ЧС. Я хочу услышать, как вы отнесетесь, если на период Рош Ха-Шана мы примем такие следующие меры предосторожности ", - сказал Цебрий, обращаясь к местным жителям.

Напомним, каждый год во время еврейского Нового года (Рош-ха-Шана) в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма. В этом году Умань могут посетить до 10 тысяч паломников.

Также мы подробно разбирались, запретят ли еврейским паломникам ехать в Умань во время карантина.