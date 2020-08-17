В партийном чате "Слуг народа" глава фракции Давид Арахамия написал, что народным избранникам необходимо обязательно быть в Киеве 24 августа, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, связанных с Днём Независимости Украины.

Об этом сообщил источник "Страны" в партии.

"Неделю назад где-то написал. Правда, куда именно нужно прийти, пока не сказали, но сказали дресс-код - светлая праздничная одежда. Многие депутаты минусуются (не хотят соглашаться - Ред.) из-за того, что уехали в отпуск", - заявил источник.

Также, по словам источника, в чате активно обсуждают события в Беларуси и заявления отдельных депутатов фракции в Фейсбуке.

"В чате обсуждаем ситуацию в другой стране. Вы лучше обсудите, что вы нашим людям скажете. Даже кто-то из руководства партии написал в чате, чтобы они не перенимали на себя функции президента. Они что депутаты Беларуси? Хочешь поддержать? Поедь и поддержи. Арестуют? Прекрасно. Будешь знаменит на весь мир. Просто есть отдельная категория депутатов, которые по всем поводам устраивают флешмоб, а как что-то в своей стране сделать для людей, так "ой, я не могу".

Напомним, ранее "Слуга народа" Евгений Шевченко поздравил ЛУкашенко с победой на выборах президента Беларуси, но соратники по партии матерно не оценили.

Как мы писали, в июне Арахамия в чате призывал "слуг" принять закон о ворах.