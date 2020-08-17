После вспышки Covid-19 в апреле-мае 2020 года стоимость нефти на мировом рынке достигла минимального значения. В связи с этим, цены на топливо упали на 22%. К сожалению, сети АЗС практически не снизили свои ценники. Виной этому - падение гривны, как отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По данным сайта CARtaUA, средняя стоимость топлива в Украине по состоянию на 17.08.2020 следующая:

А-95+ – 25,12 грн;

А-95 – 23,92 грн;

А-92 – 22,81 грн;

Газ автомобильный – 12,28 грн;

ДТ – 23,13 грн.

Как формируется стоимость бензина

На цену бензина влияют несколько составляющие. Можно составить примерную формулу по расчету стоимости:

47 % – цена закупки нефти (стоимость переработки и транспортировки нефти, валовая маржа, прибыль переработчика);

40 % – акцизные сборы, НДС, уплата налога за розничную торговлю акцизными товарами;

10 % – прибыль посредников продаж нефти;

2-3 % – затраты на транспортирование бензина, наценка сетей АЗС.

Эксперт рынка нефти Леонид Косянчук высказал мнение по поводу ценообразования на бензин. "Валютная часть в наших ценах приближается к 90%. Это и контрактовая цена в долларах, и акцизный налог в евро. И все это умножается на тот момент, когда растамаживается, облагается в НДС, и получаем цену на границе". Поэтому, если гривна будет стабильной, то и цены на бензин будут падать", - пояснил эксперт.

Согласно данным исследования польской маркетинговой компании "PICODI", Украина вошла в топ-3 стран, в которых бензин подешевел за год больше всего. Падение цены на литр бензина составило -15,4%.

Факторы, влияющие на рост стоимости топлива в Украине 2020

Главными причинами роста цены на бензин в Украине считаются валютный курс и стоимость энергоресурсов. Так как сейчас отмечается рост курса доллара, то это отражается на рынке нефтепродуктов в нашей стране. Если стоимость американской валюты достигнет отметки в 30 гривен, то и цена за литр бензина сразу вырастет.

Сергей Куюн объяснил, как повлияла цена нефти на изменения стоимости топлива в нашей стране. "В начале карантина мы наблюдали стремительное падение цен на нефть, потом в мае и июне наблюдали троекратный рост. Этот рост только через два месяца к нам подошел. Это стало возможным потому, что украинские трейдеры сформировали огромные запасы дизельного топлива и бензина на низком рынке", - сказал он.

Что прогнозируют эксперты

Сергей Куюн предполагает, что к осени цены на топливо увеличатся на всех АЗС Украины. "Я не исключаю рост на 1-1,5 гривны для всех видов топлива", – сказал эксперт.

А вот глава комплексного Бюро анализа Сергей Дяченко отрицает существенное возрастание стоимости топлива, несмотря на определенный мировой тренд повышения цен после пандемии. "Будет и у нас небольшое повышение, но серьезного ждать не стоит. Единственное – будут сезонные повышения, они всегда есть", - объяснил эксперт.