Уже четвертую неделю подряд на Донбассе в целом соблюдается перемирие. Нарушения, которые случаются, не имеют системного характера.

Об этом в понедельник, 17 августа, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 в целом выполняется четвертую неделю подряд, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера", - говорится в сообщении.

Так, за прошедшие сутки, 16 августа, не зафиксировано ни одно нарушение прекращения огня на Донбассе. По состоянию на 07:00 17 августа, также не был зафиксирован ни один обстрел со стороны боевиков.

Напомним, 27 июля 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Это является базовым требованием для реализации Минских соглашений и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча "нормандской четверки" в Берлине закрепит перемирие на Донбассе.