Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины трагически погибшему в феврале 2015 года музыканту, фронтмену группы "Скрябин" Андрею Кузьменко Об этом на своей странице в соцсети написал глава государства.

Президент напомнил, что Кузьма был не только музыкантом и поэтом, но и волонтером.

"С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину", - говорится в сообщении.

Почти у каждого украинца с песнями Кузьмы связано какое-либо хорошее воспоминание.

"Он учил нас не забывать и звонить настоящим друзьям со старых фотографий. Приезжать к маме, чтобы посидеть на кухне не один час. И, конечно, он учил нас не стыдиться своей земли, потому что каждый - сам себе страна", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский уточнил, что сегодня он подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины.

"Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей", - написал Зеленский.

Отметим, что сегодня, 17 августа, Кузьме исполнилось бы 52 года.

Напомним, основатель и фронтмен группы "Скрябин" погиб 2 февраля 2015 года в ДТП в Днепропетровской области в возрасте 46 лет. Внедорожник Кузьмы столкнулся с молоковозом и вылетел на встречную полосу.

Как сообщала "Страна", в селе под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину. Памятник сделан в виде лавочки, на которой в раскованной позе сидит музыкант, закинув ногу на ногу и положив руку на спинку. Любой фанат Скрябина может сесть рядом и сфотографироваться с кумиром.

В начале весны памятник погибшему певцу появился также в Святопетровском.